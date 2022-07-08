Интернет-магазин eCoop прекращает работу в Таллинне, Харьюмаа и Пярну

Украинский иллюстратор Таня Якунова: рисование – это мой способ справиться с новой реальностью
Таня Якунова – иллюстратор из Киева, работающая для заказчиков со всего мира, в том числе брендов Google, Facebook, Coca-Cola, The Washington Post. Она создает коммерческие, книжные и редакционные иллюстрации, принимала участие в международных выставках и получила множество премий в области дизайна.
Таня Якунова – иллюстратор из Киева, работающая для заказчиков со всего мира, в том числе брендов Google, Facebook, Coca-Cola, The Washington Post. Она создает коммерческие, книжные и редакционные иллюстрации, принимала участие в международных выставках и получила множество премий в области дизайна.