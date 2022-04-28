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Selver

28 апреля 2022 в 13:49 Поделиться:









Selver стремится стать климатически нейтральным предприятием

Фото: Hendrik Osula

Сеть магазинов Selver постепенно реновирует свои старые магазины и строит новые – экологический след каждого обновленного магазина на треть меньше прежнего. Однако забота об окружающей среде не ограничивается обновлением инвентаря, большую роль в ней играют и коммерческие процессы. Представители Selver рассказывают, в какие новые решения они инвестируют, чтобы их деятельность была более ответственной.

Директор по развитию Selver Аги Метсанди говорит, что к концу следующего года в сети будет около 30 магазинов – а это 40% сети Selver – энергопотребление которых благодаря использованию экологичных решений будет сведено к минимально возможному на сегодняшний день уровню.

Новые лампы и диммеры

Почти все магазины Selver по всей Эстонии получили новое освещение: прежние аналоговые системы освещения заменены светодиодным освещением. Директор по качеству Хенели Ламп говорит, что в реновированных и новых магазинах теперь будут использоваться диммеры и датчики движения. «В зонах между холодильниками 80% общего освещения приглушено, поскольку сами холодильники достаточно подсвечены. И в зоне прилавков с более приглушенным освещением можно справиться».

Если же открывается новый магазин или реновируется старый, обновления касаются не только освещения, но и всех технологических решений, которые можно заменить на более экологичные.

Ни одна машина не работает вхолостую

По словам Метсанди, все холодильные системы заменят решениями на основе СО2 – они более экологичные, чем старые холодильники на основе фторсодержащих парниковых газов. К холодильному оборудованию магазинов относятся как холодильники для молочных продуктов, рыбные и мясные прилавки, морозильники, так и холодильные камеры в подсобных помещениях и складах.

«Мы стремимся не только выполнять закон, но и делать немного больше. В случае с новыми решениями остаточное тепло, выделяемое холодильниками, идет на подогрев воды. Такие холодильные агрегаты, работающие по принципу устойчивого энергосбережения и относящиеся к классу энергоэффективности А, установлены уже в 24 наших магазинах – это привело к снижению расходов на электроэнергию примерно на 30%. Учитывая размеры предприятия, это очень большой вклад в уменьшение экологического следа», – констатирует Метсанди.

Помимо модернизации систем, холодильники, предназначенные для клиентов, закрыты стеклянными дверцами – это помогает существенно экономить энергию, которая затрачивается как на отопление помещения, так и на охлаждение холодильников. Ламп упоминает еще несколько толковых изменений: «Местная вытяжная вентиляция, в соответствии с новой системой, работает только во время работы магазинов или оборудования, то есть воздух теперь не очищается в то время, когда это фактически не нужно. В более новых зданиях повсюду используются насадки на смесители с аэраторами – экономия воды за счет этого ощутимая».

Реновация – процесс недешевый

По словам Метсанди, реновация магазина обходится дороже, чем строительство нового. Стоит ли полученная экономия инвестиций? По словам Аги Метсанди, реновация – это долгосрочная инвестиция, благодаря которой ежемесячные затраты, выражающиеся в тысячах евро, сокращаются; уменьшается также воздействие магазинов на окружающую среду, то есть их экологический след. «Все эти большие работы – дополнительный бонус как для клиентов, так и для сотрудников магазинов, которые получают соответственное современную покупательскую и рабочую среду».

Безбумажное делопроизводство неизбежно

Selver уже давно преследует цель использовать как можно меньше бумаги, поэтому документы, связанные с процессами заказа и приема товаров, мониторинга, безопасности пищевых продуктов, и прочие документы оформляются в электронном виде. «Из видимых клиентам безбумажных решений можно назвать замену на цифровые ценников и информационных табло во всех овощных отделах. Совершая покупки при помощи пульта самообслуживания, клиент может сканировать штрих-код прямо с экрана весов. Также в кассах самообслуживания клиенту по умолчанию не распечатывается бумажный чек. Все чеки в электронном виде можно увидеть в среде самообслуживания карты Partner», – перечисляет Метсанди и добавляет, что в магазинных конторах уже много лет делается ставка на безбумажное делопроизводство и создаются умные системы обмена данными.

Забота об окружающей среде, рождающаяся из сотрудничества магазина и клиента

Розничный магазин – это не просто здание, это система, состоящая из нескольких частей. Чтобы сделать ее более ответственной, необходимо пересматривать и модернизировать каждый шаг и каждый процесс. По словам Лампа, они уделяют много внимания и таким аспектам, которые влияют на поведение и привычки клиента.

«Чтобы сократить количество выбрасываемых продуктов, мы стараемся при помощи роботов очень точно прогнозировать объемы закупок и увеличиваем долю не распроданных продуктов, которые жертвуются людям и идут на корм животным. На сегодняшний день эта доля составляет более 20%, но цель на ближайшее будущее – удвоить эти цифры», – объясняет он и добавляет, что товары, срок хранения которых подходит к концу, уцениваются на 50%, и за час до закрытия магазина такая же уценка действует на выпечку и готовую еду.

Чтобы сократить количество мусора от одноразовой упаковки, клиент может прийти за едой со своей тарой или налить напиток из кофемашины в свой стаканчик. «Мы больше не кладем на кассе текстильные изделия, промтовары или пластиковые коробочки с едой в тонкие пластиковые пакетики, а при комплектации покупок, сделанных через интернет-магазин, по желанию клиента, складываем товары в картонные коробки, например, от бананов», – объясняет Ламп.

Сфера, которая не остается без внимания уже десятки лет, – это управление отходами. По словам Лампа, цель Selver заключается в том, чтобы увеличить объемы отходов, отправляемых на переработку, а этого можно добиться, в первую очередь, надлежащей сортировкой отходов. «В рабочей среде у нас все мусорные урны с возможностью сортировки – можно отдельно собирать упаковку, биоразлагаемые, бытовые и опасные отходы. Для клиентов такие возможности обеспечены в большинстве магазинов».

Но есть и относительно новая с точки зрения заботы об окружающей среде тема – происхождение продаваемых товаров и процесс их производства. Товары, которые преодолевают более короткий путь, прежде чем попасть к нам на прилавки, оставляют меньший экологический след. И зачастую они более качественные. У Selver даже есть отдельное направление, занимающееся малыми производителями из Эстонии: «Экологический след отечественных пищевых продуктов меньше, ведь для доставки их на наши столы не требуется длительная транспортировка», – говорит Ламп.

Как Метсанди, так и Ламп признают, что устойчивое предпринимательство неминуемо, и крупные предприятия просто обязаны быть в этой области пионерами и ориентирами. «Мы призываем наших клиентов делать более рациональный выбор и создаем инновационные решения, помогающие нам уменьшить использование ресурсов. Наша цель – стать климатически нейтральным предприятием».