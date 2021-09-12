Подсказка

Ярослав Тавгень

12 сентября 2021 в 12:21 Поделиться:









Опасности покупок в интернет-магазинах через посредников

Интернет-магазин (иллюстративное фото)

Департамент защиты потребителя и технического надзора призывает к внимательности при покупках в интернет-магазинах при задействовании посредников.

Бывает, что интернет-магазин не доставляет товары в Эстонию. Несмотря на то, что в Европейском союзе действует правило, согласно которому, интернет-магазин не имеет права отказать в продаже частному лицу, основываясь на его стране проживания, никто не обязывает интернет-магазин поставлять товар ритейлеру в другой стране.

Чтобы обойти эти ограничения и всё же получить товар, используют услуги посредников, специализирующихся на поставках товаров из таких интернет-магазинов. Жители Эстонии часто используют для этого услуги литовских фирм, пишет Postimees

Руководитель центра консультации потребителей ЕС Департамент защиты потребителя и технического надзора Кристина Таммару обращает внимание на то, что при покупке товаров у посредников условия и права потребителя могут заметно отличаться от тех случаев, когда товар покупается напрямую у интернет-магазина.

По её словам, во-первых, важно понимать кто в данном случае осуществляет сделку с интернет-магазином: конечный покупатель (при задействовании посредника) или сам посредник.

Если сделку заключает посредник, то не действует право возврата товара в течение 14 дней, право пожаловаться на товар в течение двух дней и прочие права потребителя. В случае появления проблем с товаром не будет возможность пожаловаться в Департамент защиты потребителя. Причиной является то, что в данном случае имеет место быть сделка между двумя юридическими лицами.

Если же сделку заключает потребитель, то все эти права действуют, но если в качестве адреса доставки потребитель ставит адрес посредника (и его контакты), то 14-дневный срок, в течение которого товар можно вернуть, начинается с того момента, когда был получен товар (в данном случае - когда товар получил посредник). Следовательно, нужно следить за сроком доставки: будет ли к моменту получения потребителем товара ещё действовать право вернуть товар.

Также Таммару обращает внимание, на то, что в Департамент защиты потребителя и технического надзора поступали жалобы на то, что покупатель оплатил товар, но не получил его. И здесь важно понимать, что после того как посредник получил товар, интернет-магазин уже не отвечает за его дальнейшее перемещение.

“Например, пропала посылка из Великобритании стоимостью 326 евро. Посредник предложил компенсацию в размере 35 евро - исходя из веса посылки, а не её реальной стоимости. Причём, это условие это было написано на сайте посредника”, - приводит она пример.

Чтобы избежать таких ситуаций она советует заранее выяснять у посредника (например, путём переписки по e-mail), как именно он будет отвечать за пропажу товара.

“Некоторые фирмы предлагают гарантийное обслуживание в соответствии с реальной стоимостью товара. Это важно когда речь идёт о дорогих посылках”, - говорит Таммару.

Также она рекомендует учитывать вес и размеры посылки: если она слишком тяжёлая, её может оказаться невозможно транспортировать в нужную страну. Тогда посылка застрянет на складе, пока за ней не приедут физически и не заберут.

Также важно понимать, что посредником зачастую является иностранная компания, то любые споры с ней будут происходить не в Эстонском, а в зарубежном правовом поле.