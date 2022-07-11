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Екатерина Мереминская

11 июля 2022 в 13:53 Поделиться:









Население Земли достигнет 8 млрд до конца года

Толпа людей на пляже Джуху, Мумбаи, Индия, май 2022 г. Фото: Rafiq Maqbool, Scanpix

Количество людей на планете стремительно растет и превысит рубеж в восемь миллиардов человек уже к 15 ноября 2022 года, подсчитали в ООН. Рост обеспечат страны Азии и Африки.

Казалось бы, не так давно количество жителей Земли составило 7 миллиардов человек – это произошло в 2011 году. Всего 11 лет понадобилось, чтобы увеличить его на миллиард.