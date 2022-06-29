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29 июня 2022 в 14:01 Поделиться:









Центр мониторинга развития: в Эстонии могут остаться до 60 000 украинских беженцев

10 000 военных беженцев замедлят сокращение население Эстонии на девять лет, 30 000 – на 22 года, а 60 000 – на 40 лет, следует из доклада Центра мониторинга развития. Фото: Andras Kralla

По оценке Центра мониторинга развития, Эстонии необходимо считаться с возможностью, что многие военные беженцы останутся в стране в течение неопределенного периода, следует из доклада «Долгосрочные последствия российско-украинской войны для Эстонии. Население, интеграция, внешняя торговля», передает rus.err.ee.

«Российско-украинская война продолжается уже четыре месяца, и в ближайшем будущем ее конец не предвидится, – отметила глава Центра мониторинга развития Теа Данилов. – Помимо изменения ситуации в области безопасности, война влияет на Эстонию в виде прибывающих сюда беженцев и роста стоимости импорта. Выбор Эстонии ограничен, и в этих условиях важно быть как можно более предусмотрительным. Необходимо также учитывать вероятность того, что многие военные беженцы останутся в Эстонии».

Основываясь на базовом демографическом прогнозе Eurostat, Центр мониторинга развития оценил воздействие военных беженцев на эстонское население до 2100 года на основе трех сценариев: 10 000, 30 000 и 60 000 беженцев, проживающих в Эстонии.

«Иммиграция военных беженцев не решит базовых демографических проблем Эстонии; несколько стабилизируется сокращение населения. Таким образом, возможное переселение военных беженцев в Эстонию отсрочит сокращение численности населения страны, но не предотвратит его, – отметил эксперт Центра мониторинга развития Магнус Пийритс. – 10 000 военных беженцев замедлят сокращение население Эстонии на девять лет, 30 000 – на 22 года, а 60 000 – на 40 лет».

По словам Пийритса, связанные с военными беженцами расходы и доходы будут зависеть в первую очередь от модели их интеграции, т.е. от того, будут ли они интегрироваться в основном с эстонской общиной или же с местными меньшинствами.