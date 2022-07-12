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    Рижский аэропорт планирует закончить год без убытков

    По словам руководства Рижского аэропорта, годовой оборот предприятия может достичь 52 евро, а убытков по итогам 2022 года, вероятно, удастся избежать, сообщает портал Telegraf.lv.

    Самолеты airBaltic в Рижском аэропорту (иллюстративное фото). Фото: INTS KALNINS
    Как отмечает председатель правления государственного акционерного общества «Международный аэропорт «Рига» (Starptautiskā lidosta «Rīga») Лайла Одиня, с точки зрения пассажиропотока и финансовых показателей ситуация сегодня выглядит позитивно, пишет Telegraf.lv.

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