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18 мая 2022 в 6:45 Поделиться:









С января по май Таллиннский аэропорт принял почти 650 000 пассажиров

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

С января по май Таллиннский аэропорт принял почти 650 000 пассажиров - в марте количество пассажиров выросло до 80% от допандемийного показателя, пишет rus.err.ee.

«В марте было около 80% от допандемийного показателя. Но в мае мы преодолеем показатели марта и апреля. Думаю, что достигнем 87-88% от прежних времен. Пассажиры вернулись в Таллиннский аэропорт, и я рад этому», – сказал председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Туувике.

Всего из Таллинна предлагается около 50 пунктов назначения. Если эстонские туристы путешествуют охотно, то к нам приезжать люди опасаются из-за войны в Украине и близости России.

«Эстония на карте Европы была окрашена в красный цвет, потому что наша страна расположена рядом с Россией. Туристам кажется, что здесь недостаточно безопасно. Также эстонская организация, которая занимается принимающим туризмом, отмечает, что многие бронирования были отменены. Но наше государство проделало большую работу, чтобы показать, что в Эстонии безопасно и что мы ждем туристов», – отметила исполнительный директор Tez Tour Светлана Вертьянова.