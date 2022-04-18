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    Аэропорт Хельсинки предложит прямые рейсы в 130 пунктов назначения

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Летом аэропорт Хельсинки, управляющей компанией которого является Finavia, будет предлагать прямые рейсы в более чем 130 пунктов назначения, сообщается в пресс-релизе.

    «Этим летом мы откроем новые направления, а также возобновим рейсы в уже знакомые южные города и на пляжные курорты. Это будут полеты во множество самых разных пунктов назначения в Европе и Америке, не говоря уже об Азии», – сказал Петри Вуори, старший вице-президент Finavia по продажам и развитию маршрутов.
    В июне из аэропорта Хельсинки будет выполняться почти 200 рейсов в день. В течение летнего сезона самолеты Finnair будут летать из аэропорта Хельсинки более чем в 70 европейских пунктов назначения. Кроме того, запланировано много дальнемагистральных рейсов, включая новые маршруты в Даллас и Сиэтл. Другие направления в США включают Лос-Анжелес, Нью-Йорк и Чикаго. В Азии Finnair будет летать в Бангкок, Дели, Гонконг, Токио, Шанхай, Сеул, Сингапур, а также в новый пункт назначения Мумбаи.
    Norwegian снова откроет свою базу в аэропорту Хельсинки, и этим летом оператор будет предлагать рейсы из столичного аэропорта в 27 пунктов назначения. Среди этих направлений можно отметить Ханья на Крите, Ларнаку на Кипре, Пальма-де-Майорку в Испании, Ниццу на юге Франции и Сплит в Хорватии.
    Ryanair, новая авиакомпания в аэропорту Хельсинки, откроет прямые рейсы по четырем направлениям: Аликанте и Барселона в Испании, Венеция в Италии и Задар в Хорватии. Pegasus Airlines представит новый маршрут в Стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен, расположенный в азиатской части города. Кроме того, авиакомпания продолжит выполнять рейсы в Анталию, Турция.
    Другие авиакомпании, в том числе Icelandair, Czech Airlines и Sun Express, также вернутся в аэропорт Хельсинки, благодаря чему пассажиры смогут воспользоваться прямыми рейсами в Рейкьявик, Прагу, Измир и Анталию. Vueling также возобновит полеты в Барселону, а Agean Airlines снова будет летать в Афины. Blue Air продолжит летать из Хельсинки в Бухарест в Румынии, а Easyjet продолжит выполнять рейсы в Берлин.

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