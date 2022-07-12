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Кристьян Кург

12 июля 2022 в 3:00 Поделиться:









Silmet совершил скачок от убытка к прибыли

NPM Silmet планирует построить новый завод к 2024 году. На фото исполнительный директор Райво Васну. Фото: Liis Treimann

Выручка компании по производству редкоземельных металлов NPM Silmet в прошлом году увеличилась вдвое, следует из свежего отчета предприятия. Результат значительно улучшился за счет роста цен на металлы.

Если в 2020-й год компания закончила с убытком в 6,2 млн евро, то в прошлом году она заработала 6,2 миллиона чистой прибыли. Оборот за год увеличился на 53 процента, достигнув 69,4 миллиона евро.