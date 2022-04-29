Силламяэ, где крупнейшими работодателями являются Силламяэский порт и его терминалы, столкнется с сокращениями людей и падением дохода.Фото: Andras Kralla

Силламяэ готовится к сокращениям людей и расходов. Тийт Вяхи: «У нас есть план B, C, D и E. До свиданья!»

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Над компаниями и регионами, которые были тесно связаны с Россией, сгущаются тучи. В Ида-Вирумаа ряд крупных предприятий и значимых работодателей уже ощущают на себе нешуточные последствия санкций. Город Силламяэ, где крупнейшими работодателями являются Силламяэский порт и его терминалы, столкнется с сокращениями людей и падением дохода.

«В 2007-2009 годах мы были на грани, но такого, как сейчас, конечно, не было», - рассказывает директор по маркетингу Силламяэского порта Андрей Биров, показывая на большое скопление контейнеров возле одного из причалов. «Раньше был дефицит контейнеров, а теперь их девать некуда, потому что нет торговли между Западом и Россией».

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