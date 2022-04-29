Силламяэ, где крупнейшими работодателями являются Силламяэский порт и его терминалы, столкнется с сокращениями людей и падением дохода.Фото: Andras Kralla
Силламяэ готовится к сокращениям людей и расходов. Тийт Вяхи: «У нас есть план B, C, D и E. До свиданья!»
Над компаниями и регионами, которые были тесно связаны с Россией, сгущаются тучи. В Ида-Вирумаа ряд крупных предприятий и значимых работодателей уже ощущают на себе нешуточные последствия санкций. Город Силламяэ, где крупнейшими работодателями являются Силламяэский порт и его терминалы, столкнется с сокращениями людей и падением дохода.
«В 2007-2009 годах мы были на грани, но такого, как сейчас, конечно, не было», - рассказывает директор по маркетингу Силламяэского порта Андрей Биров, показывая на большое скопление контейнеров возле одного из причалов. «Раньше был дефицит контейнеров, а теперь их девать некуда, потому что нет торговли между Западом и Россией».
Крупные акционеры Ekspress Grupp предлагают увеличить сумму дивидендов
Ханс Луйк, основной владелец медиаконцерна Ekspress Grupp, и принадлежащая ему компания OÜ HHL Rühm представили собранию акционеров дополнительные предложения по увеличению объема выплачиваемых дивидендов.
Ханс Луйк, основной владелец медиаконцерна Ekspress Grupp, и принадлежащая ему компания OÜ HHL Rühm представили собранию акционеров дополнительные предложения по увеличению объема выплачиваемых дивидендов.
ВВП США упал на 1,4%
ВВП США упал в первом квартале на 1,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
ВВП США упал в первом квартале на 1,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Плохо усвоенный урок "бронзовой ночи"
Выводы, которые были сделаны властью полтора десятка лет назад, не привели к созданию в Эстонии полноценного гражданского общества, из которого вырастает нормальная и единая политическая нация, плоды чего мы пожинаем сегодня, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Выводы, которые были сделаны властью полтора десятка лет назад, не привели к созданию в Эстонии полноценного гражданского общества, из которого вырастает нормальная и единая политическая нация, плоды чего мы пожинаем сегодня, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Плохо усвоенный урок "бронзовой ночи"
Выводы, которые были сделаны властью полтора десятка лет назад, не привели к созданию в Эстонии полноценного гражданского общества, из которого вырастает нормальная и единая политическая нация, плоды чего мы пожинаем сегодня, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Выводы, которые были сделаны властью полтора десятка лет назад, не привели к созданию в Эстонии полноценного гражданского общества, из которого вырастает нормальная и единая политическая нация, плоды чего мы пожинаем сегодня, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.