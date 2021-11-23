Silmet обещает построить новый завод не позже 2025 года

«Восставший из пепла» Silmet: дальше может быть только лучше

Производитель редкоземельных металлов NPM Silmet, занявший 3-е место в ТОП 100 самых успешных компаний Эстонии, в прошлом году утроил свою прибыль. По словам члена правления предприятия Райвета Васну, Silmet начал широкомасштабное сотрудничество с автопроизводителями, и, кроме того, делает ставку на рост мировых цен на металлы.