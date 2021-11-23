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    Silmet обещает построить новый завод не позже 2025 года

    По словам члена правления NPM Silmet Райво Васну, завод по производству постоянных магнитов из неодима компания планирует возвести в Ида-Вирумаа к 2024-2025 году, сообщает Põhjarannik.

    Производство NPM Silmet в Силламяэ (иллюстративное фото).Фото: Лийз Трейманн
    На предприятии, в зависимости от степени автоматизации производства, будет занято от 200 до 1000 работников, пишет Põhjarannik.
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