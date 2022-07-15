Artikkel
  • Поделиться:

    Сейм Латвии запретил поставки газа из России с 2023 года

    Латвийский Сейм принял поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.

    Инчукалнское подземное газохранилище.Фото: INTS KALNINS, Reuters/Scanpix
    Поправки, которые были приняты в третьем чтении, предусматривают создание в стране стратегических запасов газа, говорится в распространенном пресс-релизе Сейма.

    Статья доступна только подписчикам ДВ.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме
    «Меня подставили перед партнером». SEB запретил клиенту снять деньги с его же счета из-за санкций
    Изменились правила въезда в Россию и выезда из нее Это может сказаться на отельном секторе Эстонии
    Запрет на импорт золота: ЕС готовит седьмой пакет санкций против России
    Влияние санкций
    Крупнейшие банки Эстонии прекратили почти все банковские операции с Россией
    Несмотря на то, что ни один пакет из согласованных на сегодня санкций Европейского союза не требует приостановки банковских переводов с Россией, Swedbank и SEB уже некоторое время не осуществляют банковские переводы в Россию и не принимают платежи оттуда – LHV частично принимает платежи, но планирует ввести дополнительные ограничения.
    Несмотря на то, что ни один пакет из согласованных на сегодня санкций Европейского союза не требует приостановки банковских переводов с Россией, Swedbank и SEB уже некоторое время не осуществляют банковские переводы в Россию и не принимают платежи оттуда – LHV частично принимает платежи, но планирует ввести дополнительные ограничения.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    Ричард Брэнсон помог эстонской компании привлечь 25 млн евро в Эстонии появилось новое приложение для инвестиций
    В Эстонии начинает работу приложение для инвестиций Lightyear, среди учредителей которого – бывшие сотрудники Wise Мартин Сокк и Михкель Аамер. В рамках тура финансирования А-серии компания привлекла 25 млн евро, причем одним из инвесторов был учредитель Virgin Group Ричард Брэнсон.
    В Эстонии начинает работу приложение для инвестиций Lightyear, среди учредителей которого – бывшие сотрудники Wise Мартин Сокк и Михкель Аамер. В рамках тура финансирования А-серии компания привлекла 25 млн евро, причем одним из инвесторов был учредитель Virgin Group Ричард Брэнсон.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Вайнгорт: игры с не облагаемым налогом минимумом мало что дадут
    Новая коалиция согласилась повысить не облагаемый налогом минимум до размера минимальной зарплаты 2022 года.
    Новая коалиция согласилась повысить не облагаемый налогом минимум до размера минимальной зарплаты 2022 года.
    Все мнения
    Эпицентр
    Господряды на строительство под угрозой: даже у добросовестных подрядчиков могут потребовать вернуть субсидии
    В Эстонии много незавершенных строительных проектов, получивших поддержку из средств предыдущего бюджета ЕС. Сегодня возведение больниц, школ и прочих объектов под угрозой срыва – подрядчики должны ухитриться справиться с ростом себестоимостью строительства, а заодно соблюсти сроки и протоколы финансирования, в противном случае им грозит требование возврата субсидий.
    В Эстонии много незавершенных строительных проектов, получивших поддержку из средств предыдущего бюджета ЕС. Сегодня возведение больниц, школ и прочих объектов под угрозой срыва – подрядчики должны ухитриться справиться с ростом себестоимостью строительства, а заодно соблюсти сроки и протоколы финансирования, в противном случае им грозит требование возврата субсидий.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: как так, фанаты криптовалют больше не могут себе позволить часы Rolex?!
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение