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    Eesti Gaas договорилась о поставке газа из Норвегии для грядущего отопительного сезона

    Фото: PETRAS MALUKAS, Scanpix

    Эстонская газоснабжающая компания Eesti Gaas подписала контракт с норвежской энергетической группой Equinor на поставку сжиженного природного газа на 2 ТВт·ч энергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить Эстонии стабильный отопительный сезон, полагают газовики.

    Фактически топливо из Норвегии будет отгружено через СПГ терминал в Клайпеде в октябре-ноябре. Председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик уже заявил, что сделка стала одной из крупнейших и самых важных в истории газовой компании.
    По словам Каасика, Eesti Gaas продолжит закупать СПГ и в будущем году. Он полагает, что, несмотря на высокие цены на энергию в наступающем сезоне, в перспективы цены на газ могут снизиться: «Если заглядывать немного вперед, переход от газа к СПГ означает переход в новую эпоху, создание новых цепочек поставок снова принесет мир на рынок, а также принесет более низкие и стабильные цены, чем раньше».
    Цена на газ выросла в несколько раз за последний год. Например, цена на природный газ на голландской торговой площадке TTF с прошлогоднего июльского уровня в 22 евро за мегаватт-час выросла до почти 165 евро.
    В последние месяцы Eesti Gaas заключила через польскую государственную компанию PGNiG три крупных контракта. В начале мая и начале июня в Клайпеду прибыли танкеры-газовозы с сжиженным природным газом из США, а в конце июня из Норвегии. Эти поставки должны обеспечить клиентов энергией до осени.
    Новый контракт рассчитан на весь будущий отопительный сезон. Общегодовой объем потребления газа в Эстонии оценивается в 5 ТВт·ч.

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