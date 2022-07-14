«Газпром» отказался предсказывать развитие ситуации с «Северным потоком»
Работа газопровода «Северный поток-1», по которому российский газ транспортируется в Европу, была остановлена в понедельник на 10 дней из-за планового технического обслуживания.Фото: HANNIBAL HANSCHKE, Scanpix
«Газпром» не берется предсказывать развитие ситуации с обеспечением безопасной работы «Северного потока-1» и газотурбинных двигателей компрессорной станции «Портовая», которая обеспечивает прокачку газа по морской магистрали, заявили в компании.
Заявление концерна последовало после сообщений о решении властей Канады разрешить вывоз со своей территории турбины для КС «Портовая», а также сообщений о том, что и в дальнейшем на заводе в Канаде продолжится ремонт турбин с «Портовой», передает «Интерфакс».
«"Газпром" не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для КС "Портовая". В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС "Портовая", которая является критически важным объектом для газопровода "Северный поток-1"», – отмечается в заявлении компании.
Работа газопровода «Северный поток-1», по которому российский газ транспортируется в Европу, была остановлена в понедельник на 10 дней из-за планового технического обслуживания.
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