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18 июля 2022 в 8:40 Поделиться:









Предприниматель с Уолл-Стрит: нам следует больше беспокоиться о ценах на продовольствие, чем о ценах на топливо

Из-за войны в Украине взлетели цены на зерно и пищевое масло. Фото: Dmytro Smoliyenko/ukrinfo/SIPA

По оценке главы крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финка, о продовольственной инфляции говорят слишком мало.

Резкое повышение цен на нефть после вторжения России в Украину отвлекло инвесторов от долгосрочных и более опасных последствий продовольственной инфляции, предупреждает Финк.

«Одна вещь, о которой я беспокоюсь, и о которой мы мало говорим, – это еда, – сказал он Financial Times . – Дело не только в инфляции. Есть и геополитические проблемы».

Цены на энергоносители, бензин и сельскохозяйственные ресурсы на основе нефти значительно выросли в начале этого года из-за введения санкций против России. Подорожали также зерно и пищевое масло, поскольку Украина является их крупным производителем и экспортером.

На этой неделе нефть начала возвращаться к довоенным уровням, так как трейдеры ожидают резкого падения потребления. В то же время цены на продовольствие остаются высокими, и ожидается, что они продолжат расти. Индекс потребительских цен в США за июнь показывает, что в годовом исчислении стоимость куриного мяса и муки выросла почти на 20%, маргарина –на 34%.

Мировые цены на продовольствие вырастут на 20%

«Мы много говорим о ценах на топливо, потому что это влияет на американцев, но более серьезной проблемой является еда, – подчеркнул Финк. – В Украине уничтожены сельскохозяйственные угодья. Во всем мире цена на удобрения увеличилась почти на 100 процентов, и эти дополнительные затраты сокращают количество удобрений, используемых в сельском хозяйстве. Это вредит качеству урожая во всем мире»

Падение цен на удобрения, вероятно, произойдет слишком поздно, чтобы увеличить урожай продовольствия в этом году. Всемирный банк предсказывает, что мировые цены на продовольствие вырастут в этом году на 20 процентов.

Особенно серьезна проблема в Африке, куда импортируется зерно из Украины. По данным Африканского банка развития, цены на удобрения в Африке выросли на 300 процентов, и стране по-прежнему не хватает 2 млн тонн удобрений. Банк развития одобрил программу помощи на сумму 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь фермерам восполнить дефицит, но предупреждает, что общий объем производства в этом году может сократиться на одну пятую.