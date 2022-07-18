Artikkel
  • Поделиться:

    Предприниматель с Уолл-Стрит: нам следует больше беспокоиться о ценах на продовольствие, чем о ценах на топливо

    Из-за войны в Украине взлетели цены на зерно и пищевое масло. Фото: Dmytro Smoliyenko/ukrinfo/SIPA

    По оценке главы крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финка, о продовольственной инфляции говорят слишком мало.

    Резкое повышение цен на нефть после вторжения России в Украину отвлекло инвесторов от долгосрочных и более опасных последствий продовольственной инфляции, предупреждает Финк.
    «Одна вещь, о которой я беспокоюсь, и о которой мы мало говорим, – это еда, – сказал он Financial Times. – Дело не только в инфляции. Есть и геополитические проблемы».
    Цены на энергоносители, бензин и сельскохозяйственные ресурсы на основе нефти значительно выросли в начале этого года из-за введения санкций против России. Подорожали также зерно и пищевое масло, поскольку Украина является их крупным производителем и экспортером.
    На этой неделе нефть начала возвращаться к довоенным уровням, так как трейдеры ожидают резкого падения потребления. В то же время цены на продовольствие остаются высокими, и ожидается, что они продолжат расти. Индекс потребительских цен в США за июнь показывает, что в годовом исчислении стоимость куриного мяса и муки выросла почти на 20%, маргарина –на 34%.
    Мировые цены на продовольствие вырастут на 20%
    «Мы много говорим о ценах на топливо, потому что это влияет на американцев, но более серьезной проблемой является еда, – подчеркнул Финк. – В Украине уничтожены сельскохозяйственные угодья. Во всем мире цена на удобрения увеличилась почти на 100 процентов, и эти дополнительные затраты сокращают количество удобрений, используемых в сельском хозяйстве. Это вредит качеству урожая во всем мире»
    Падение цен на удобрения, вероятно, произойдет слишком поздно, чтобы увеличить урожай продовольствия в этом году. Всемирный банк предсказывает, что мировые цены на продовольствие вырастут в этом году на 20 процентов.
    Особенно серьезна проблема в Африке, куда импортируется зерно из Украины. По данным Африканского банка развития, цены на удобрения в Африке выросли на 300 процентов, и стране по-прежнему не хватает 2 млн тонн удобрений. Банк развития одобрил программу помощи на сумму 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь фермерам восполнить дефицит, но предупреждает, что общий объем производства в этом году может сократиться на одну пятую.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме
Продавец металла сумел увеличить прибыль вдвое
Baltika завершила квартал с миллионным убытком
Эстонские компании ищут замену газу Статистика показывает снижение потребления
Влияние санкций
В Латвии на границе с Россией скопилось около 1200 фур Время ожидания — почти неделя
В очередях на КПП в Терехово и Гребнево выезда в Россию ожидают порядка 1200 грузовиков, сообщает портал Латвийского общественного вещания rus.lsm.lv.
В очередях на КПП в Терехово и Гребнево выезда в Россию ожидают порядка 1200 грузовиков, сообщает портал Латвийского общественного вещания rus.lsm.lv.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
EfTEN покупает часть жилого комплекса в Литве
EfTEN Capital покупает у литовского девелопера REWO часть жилого комплекса Talino, расположенного в Вильнюсе. На первом этапе будет построено 145 квартир, которые будут принадлежать жилому фонду EfTEN, концентрирующемуся на сдаче жилья в аренду.
EfTEN Capital покупает у литовского девелопера REWO часть жилого комплекса Talino, расположенного в Вильнюсе. На первом этапе будет построено 145 квартир, которые будут принадлежать жилому фонду EfTEN, концентрирующемуся на сдаче жилья в аренду.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Временное правительство с большими амбициями
В процедуре смены правительства остался последний ритуальный акт – принесение присяги новым кабинетом. Чего ждать от новых министров, рассказывает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
В процедуре смены правительства остался последний ритуальный акт – принесение присяги новым кабинетом. Чего ждать от новых министров, рассказывает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
А что, если Россия правда отключит Европу от своего газа? Решающий день — 22 июля
Россия и Европа — на грани газовой войны: крупнейший трубопровод для поставок российского газа в ЕС «Северный поток» до 21 июля закрыт на техобслуживание, но европейские чиновники не уверены, что Россия возобновит экспорт после этой даты. Шантаж ЕС дефицитом газа может стать новым аргументом России в борьбе за отмену санкций. Угроза пока не озвучена прямо, но напряжение нарастает. Теоретически у России есть все возможности перекрыть поставки, предупреждают экономисты. Как Европа (и весь мир) будет справляться с дефицитом ресурсов — и насколько серьезно пострадает в таком случае сам российский бюджет?
Россия и Европа — на грани газовой войны: крупнейший трубопровод для поставок российского газа в ЕС «Северный поток» до 21 июля закрыт на техобслуживание, но европейские чиновники не уверены, что Россия возобновит экспорт после этой даты. Шантаж ЕС дефицитом газа может стать новым аргументом России в борьбе за отмену санкций. Угроза пока не озвучена прямо, но напряжение нарастает. Теоретически у России есть все возможности перекрыть поставки, предупреждают экономисты. Как Европа (и весь мир) будет справляться с дефицитом ресурсов — и насколько серьезно пострадает в таком случае сам российский бюджет?
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: такими темпами она двузначной станет!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынк.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынк.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение