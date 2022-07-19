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    Luminor: рост цен на строительство заставляет строить дома меньшей площади

    Средний размер частного дома, построенного в прошлом году, составил 160 квадратных метров. В этом году люди стали строить дома меньшей площади.Фото: Shutterstock

    Рост строительных цен, вызванный в основном увеличением стоимости материалов, привел к тому, что люди стали строить более компактные дома. По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, три года назад средняя цена за квадратный метр дома составляла 1200 евро, а сегодня – около 1600 евро.

    «Мы видим по нашей статистике, что люди начали строить дома меньшего размера. На это решение в первую очередь повлиял рост цен на строительство и энергоносители, – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане. – Это тоже понятно, потому что меньший дом дешевле отапливать, и если принять во внимание нынешние цены на строительство, возведение дома чуть меньшего размера может сэкономить десятки тысяч евро».

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