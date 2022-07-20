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20 июля 2022 в 13:24 Поделиться:









Инфляция – не помеха: популярность жилищных кредитов растет

Отчеты банков за второй квартал показывают тенденцию к увеличению выдачи ипотечных кредитов, хотя рост ставки Euribor и возможный экономический кризис не за горами. Фото: Andras Kralla

Несмотря на инфляцию и опасения касательно роста Euribor, почти все крупные банки Эстонии отмечают рост популярности жилищных кредитов, пишет Äripäev.

Во втором квартале банк LHV выдал почти на 20% больше жилищных кредитов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем кредитов увеличился на 65%, в основном благодаря росту цен на недвижимость.

Портфель жилищных кредитов Coop во втором квартале вырос на 10% или 40 млн евро. В SEB количество заявок на жилищный кредит увеличилось примерно на 5 процентов по сравнению с предыдущим кварталом, количество подписанных договоров увеличилось примерно на 10 процентов, а объем – почти на 13 процентов. Средняя сумма кредита, выданного SEB во втором квартале, достигла примерно 114 000 евро, что на 14% больше, чем год назад.

На высоком уровне интерес к жилищным кредитам оставался и в Swedbank. По словам регионального менеджера Swedbank по жилищным кредитам Анне Пяргма, каждый месяц второго квартала банк заключал в среднем 700 кредитных договоров.

В Luminor спрос на жилищные кредиты остался на прошлогоднем уровне.

Эксперты призывают учитывать возможный рост Euribor

Отчеты банков за второй квартал показывают тенденцию к увеличению выдачи ипотечных кредитов, хотя рост ставки Euribor и возможный экономический кризис не за горами. По словам экономиста банка Эстонии Гайли Грюнинг, если во втором квартале рост выдачи кредитов останется быстрым, для стабилизации кредитного рынка Банк Эстонии может ужесточить условия выдачи займов.

Грюнинг отмечает, что в первом квартале этого года доля новых кредитов, где отношение всех обязательств к чистой прибыли заемщика находится в пограничном диапазоне 45-50 процентов, составила чуть более четверти. Она полагает, что дальнейшее повышение процентных ставок и рост расходов окажут влияние на бюджеты семей и компаний, поэтому способность людей брать кредиты может несколько снизиться.

Глава отдела частного банкинга Luminor Танель Ребане говорит, что рост цен уже повлиял на поведение заемщиков: они тщательно обдумывают необходимость приобретения недвижимости, ищут энергоэффективную недвижимость и рассматривают меньшие по площади квартиры.

Менеджер по продажам сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ порекомендовала каждому заемщику высчитать, как именно повышение Euribor может повлиять на его платежи по кредиту, и будет ли он в состоянии погашать кредит, если процентная ставка увеличится, например, на 1%, 2% или даже 5%.