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14 июля 2022 в 14:17 Поделиться:









Подозреваемый в коррупции Тынис Лийнат освобожден от должности старейшины района Пирита

Освобожденный от должности Тынис Лийнат получит предусмотренную законом компенсацию за неиспользованные дни отпуска, других связанных с уходом с должности выплат не предусмотрено. Фото: Andras Kralla

Таллиннская городская управа на сегодняшнем внеочередном заседании освободила от должности старейшину района Пирита Тыниса Лийната по его собственному желанию с завтрашнего дня, 15 июля, сообщает столичная пресс-служба.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, до назначения нового старейшины обязанности старейшины района Пирита будет исполнять заместитель старейшины Кайдо Саарнийт.

«В сложившейся ситуации мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить стабильную рабочую среду сотрудникам районной управы и оказание всех необходимых услуг жителям города», – сказал Кылварт.

Освобожденный от должности Тынис Лийнат получит предусмотренную законом компенсацию за неиспользованные дни отпуска, других связанных с уходом с должности выплат не предусмотрено.

Напомним, в понедельник, 4 июля, Полиция безопасности (КаПо) задержала старейшину Пирита Тыниса Лийната (Центристская партия) по подозрению в коррупции. Он проведет под стражей два месяца.

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Трийну Олев пояснила, что, согласно подозрению, Тынис Лийнат использовал свое положение для принятия решений, касающихся закупок и договоров, связанных с улицами, зелеными насаждениями и уходом за пляжами Пирита: «Из подозрения следует, что преступление было совершено из корысти и не связано с деятельностью (Центристской - ред.) партии».

Всего было задержано четыре человека. 51-летний мужчина подозревается во взяточничестве, 40-летний – во взяточничестве и пособничестве. 49-летний мужчина подозревается во взяточничестве, страховом мошенничестве и причинении материального ущерба.