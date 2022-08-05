СМИ: финская энергокомпания задолжала «Росатому» 800 млн евро

Продавец российский мебели: и что теперь делать? Хоть закрывайся

В маленьких магазинах, расположенных в торговых центрах Idakeskus и Mustakivi, по-прежнему продается товар из России и Беларуси. По словам продавцов, спрос на него по-прежнему велик.

В маленьких магазинах, расположенных в торговых центрах Idakeskus и Mustakivi, по-прежнему продается товар из России и Беларуси. По словам продавцов, спрос на него по-прежнему велик.