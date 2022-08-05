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    СМИ: финская энергокомпания задолжала «Росатому» 800 млн евро

    Как сообщают финские СМИ, энергетическая компания Fennovoima (оператор свернутого проекта по строительству АЭС в Пюхяйоки) задолжала российской государственной корпорации «Росатом» порядка 800 млн евро.

    Проект строительства АЭС Hanhikivi 1 в Пюхяйоки на сегодня фактически свернут.Фото: LEHTIKUVA, Vesa Moilanen, Reuters/Scanpix
    Издание Talouselämä выяснило, что руководство Fennovoima так и не выплатило «Росатому» авансовые платежи, сумма которых составляет в общей сложности примерно 799,8 млн евро.

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