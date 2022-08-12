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    Власти Нарвы хотят перенести танк к 20 августа

    В настоящее время в горсобрании ведутся переговоры о создании комиссии, которая займется поиском нового места для красных памятников в Нарве.Фото: Shutterstock

    Городские власти Нарвы надеются перенести местный танк-памятник на новое место к 20 августа.

    Поскольку Нарвская городская управа считает, что перенос танка имеет большое значение, принять решение по этому поводу должно горсобрание, однако сделать это можно не раньше следующего понедельника, пишет rus.err.ee.
    «Мы полагаемся на Закон об организации местного самоуправления. Заседание должно быть объявлено за четыре дня до его проведения. Мы будем придерживаться срока, поэтому заседание состоится в понедельник, мы будем соблюдать закон. До решения горсобрания мы не можем ничего сделать», – сказала заместитель председателя Нарвского горсобрания Наталия Умарова.
    По словам мэра Нарвы Катри Райк, ожидается, что танк снимут с пьедестала на следующей неделе: «Мы очень хотим сделать это как можно скорее после решения горсобрания. Да, я надеюсь, что 20 августа танк не будет стоять там, где он стоит сегодня, и что его перенос пройдет мирно, без беспорядков, и сердца людей будут более-менее довольны».
    В настоящее время в горсобрании ведутся переговоры о создании комиссии, которая займется поиском нового места для красных памятников в Нарве.

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