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    Квадратный метр квартиры в Таллинне за год подорожал на 24%

    В июле было совершено 2198 сделок с квартирной собственностью.Фото: Andras Kralla

    По данным Земельного департамента, в июле на рынке недвижимости Эстонии было совершено 3900 сделок купли-продажи, что на 17 процентов меньше, чем за этот же период прошлого, и на 15 процентов меньше, чем в предыдущем месяце.

    В июле квадратный метр квартиры в Таллинне стоил в среднем 2935 евро, за год цена квадратного метра выросла на 24 процента, передает rus.err.ee.
    Средняя цена квадратного метра квартиры в Тарту составила 2 291 евро, в Пярну – 2 071 евро, цена квадратного метра за год выросла на 21 и 29 процентов соответственно.
    В июле было совершено 2198 сделок с квартирной собственностью, проданной в качестве жилой площади, что на восемь процентов больше, чем в июле 2021 года.
    В Таллинне было совершено 864 сделки с квартирами, что на 15 процентов больше, чем в июле прошлого года, но на девять процентов меньше, чем в предыдущем месяце.

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