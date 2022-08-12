Новости

12 августа 2022 в 12:18 Поделиться:









Эксперт: цены на недвижимость скоро могут начать снижаться

Количество предложений арендных квартир в апреле и мае начало расти, и к июню достигло более-менее нормального уровня, хотя и уступающего ситуации до начала войны в Украине, рассказал глава портала недвижимости KV.EE Тарво Теслон. Фото: Andras Kralla

По словам руководителя портала недвижимости KV.EE Тарво Теслона, цены на недвижимость быстро росли последние полтора года, но теперь настало время снижения цен, и число предложений о продаже на рынке также увеличилось, пишет rus.err.ee.

Выступая в пятницу в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio, Теслон отметил, что на рынке недвижимости долго сохранялся дефицит, люди боялись лишиться шанса на покупку и покупали недвижимость, невзирая на цены. Однако теперь предложений снова стало больше, цены снижаются, и сделок заключается много.

Восстанавливается и рынок аренды: несмотря на то, что в августе количество предложений арендных квартир снизилось из-за наплыва учащихся, Теслон считает, что в сентябре предложений вновь станет больше.

«На данный момент рынок аренды жилья самый сложный за все время независимости. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры сейчас составляет 600 евро в месяц», – добавил он.