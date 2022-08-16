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    Первое судно с украинским зерном неожиданно обнаружилось в Сирии

    Как сообщает Financial Times, первое судно с зерном из Украины, покинувшее порты страны с начала войны, неожиданно обнаружилось в порту Тартус в Сирии, где находится российская военно-морская база.

    В минувшую пятницу балкер Razoni прекратил передачу сигнала о своем местонахождении.Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA
    Спутниковые фотографии свидетельствуют о том, что балкер Razoni пришвартовался в сирийском порту Тартус, информирует Financial Times.

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