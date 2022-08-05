Из украинских портов вышли еще три судна с кукурузой
Сегодня утром из портов Одессы и Черноморска вышли в море три судна, на борту которых находится в общей сложности 57 тысяч тонн украинской кукурузы, сообщает «Украинская правда».
Балкер Rojen с грузом кукурузы покидает порт Черноморска.Фото: REUTERS/Serhii Smolientsev
Балкеры NAVI STAR, ROJEN и POLARNET с грузом кукурузы направляются в Турцию, Великобританию и Ирландию, пишет «Украинская правда»
со ссылкой на министерство инфраструктуры Украины.
Все судна на пути в порты назначения будут досмотрены совместной инспекционной группой в координационном центре в Стамбуле.
«Наша цель – полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под загрузку. Наша цель – 3 и более млн тонн агропродукции ежемесячно из портов Одесса, Черноморск и Южный», – цитирует издание заявление украинского министра инфраструктуры Александра Кубракова.
По его словам, власти страны планируют «обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц».
Первое судно с грузом украинской кукурузы вышло из Одессы четыре дня назад. Оно уже прошло досмотр в турецких водах и направляется в ливанский порт Триполи.
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