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5 августа 2022 в 8:32 Поделиться:









Из украинских портов вышли еще три судна с кукурузой

Сегодня утром из портов Одессы и Черноморска вышли в море три судна, на борту которых находится в общей сложности 57 тысяч тонн украинской кукурузы, сообщает «Украинская правда».

Балкер Rojen с грузом кукурузы покидает порт Черноморска. Фото: REUTERS/Serhii Smolientsev

Балкеры NAVI STAR, ROJEN и POLARNET с грузом кукурузы направляются в Турцию, Великобританию и Ирландию, пишет «Украинская правда» со ссылкой на министерство инфраструктуры Украины.

Все судна на пути в порты назначения будут досмотрены совместной инспекционной группой в координационном центре в Стамбуле.

«Наша цель – полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под загрузку. Наша цель – 3 и более млн тонн агропродукции ежемесячно из портов Одесса, Черноморск и Южный», – цитирует издание заявление украинского министра инфраструктуры Александра Кубракова.

По его словам, власти страны планируют «обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц».

Первое судно с грузом украинской кукурузы вышло из Одессы четыре дня назад. Оно уже прошло досмотр в турецких водах и направляется в ливанский порт Триполи.