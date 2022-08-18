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    Nõo Lihatööstus приостановило производство из-за чрезвычайно высоких цен на электроэнергию

    Nõo Lihatööstus в среду приостановила производство из-за высокой цены на электричество. Фото: Nõo Lihatööstus

    Предприятие Nõo Lihatööstus приостановило производство вчера с 18:00 до 19:00 из-за беспрецедентно высокой цены на электричество. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

    Напомним, в среду с 18:00 до 19:00 стоимость электричества поднялась до 4000 евро за мегаватт-час. Причина ценового скачка в том, что предложения оказалось недостаточно для того, чтобы удовлетворить спрос в странах Балтии. В таких случаях устанавливается максимально возможная цена – на Nord Pool она составляет 4000 евро за мегаватт-час.
    «Производить продукты питания при таких ценах на электроэнергию просто невозможно, – пояснил председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк. – Местная пищевая промышленность и продовольственная безопасность в целом уже пострадали. Если такие условия сохранятся, отечественная пищевая промышленность полностью исчезнет».
    «При таких ценах дешевле остановить производство, – добавил генеральный директор компании Рагнар Лоова. – Если такая цена станет частым гостем, подозреваю, что более мелких и менее ликвидных ждет печальная участь».
    Лоова добавляет, что рост цен на энергоносители оказал существенное влияние на всю пищевую промышленность, поскольку помимо электричества с безумной скоростью росли и все остальные затраты – сырье, материалы, транспорт, заработная плата и т.д:
    «Это также является причиной, по которой цены на продукты питания в магазинах стремительно растут. На Nõo Lihatööstus рост цен на энергоносители влияет уже летом, поскольку до 70% потребляемой нами электроэнергии расходуется на охлаждение помещений. Например, в июле мы заплатили за электроэнергию больше, чем в декабре. По всей вероятности, в этом году мы заплатим за электроэнергию почти на миллион евро больше, чем в прошлом году».

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