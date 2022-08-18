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    Партия Eesti 200 выходит из нарвской коалиции

    Eesti 200 Кристина КалласФото: Tanel Meos

    Лидер Eesti 200 заявила, что партия выходит из коалиции в Нарве.

    "Eesti 200 выходит из нарвской коалиции. Сегодняшнее обращение Нарвского городского собрания стало последней каплей. Мы не поддерживаем его ни при каких условиях и, если это обращение будет направлено, мы считаем сотрудничество внутри коалиции оконченным", – написала Каллас в фейсбуке.
    "Сегодняшнее заявление председателя горсобрания о том, что [члены горсобрания] не хотят брать никакую ответственность, и виновато только государство, стало последней каплей в нашей чаше терпения", - сказал rus.err глава нарвского отделения партии Eesti 200 Денис Ларченко.
    Напомним, нарский танк-памятник был демонтирован силами, направленными по указанию правительства во вторник, после того, как в понедельник городское собрание сняло обсуждение с повестки дня.
    Однако в день принятия этого решения заседанием руководила член Eesti 200 Наталья Умарова.
    В среду председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков обращение премьеру-министру Кае Каллас, в котором попросил обосновать законность демонтажа танка.
    "С глубоким сожалением местное самоуправление города Нарвы, значительная часть жителей Нарвы, Ида-Вирумаа и Эстонии вынуждены констатировать совершенный вами политический и правовой произвол в отношении нашего имущества, имеющего неоценимую историческую ценность и ценное значение для жителей региона", – говорится в письме Жаворонкова, который он 17 августа отправил Кае Каллас.

    Он попросил Каллас предоставить горсобранию следующие документы: решения правительства о демонтаже мемориалов советской эпохи, правовое обоснование этих решений, экспертные оценки, позолившие принять такое решение, а также полный список всех памятников – как уже демонтированных, так и еще подлежащих демонтажу на административной территории Нарвы.

    "После того, как в понедельник не удалось прийти к решению по танку, выявился серьезный конфликт ценностей внутри коалиции", – пояснила Кристина Каллас решение Eesti 200 о выходе из властного союза.
    По ее словам, Eesti 200 требовала заменить председателя горсобрания. "Сегодня стало ясно, что никаких изменений не будет, и мы не видим, как реализовать то, что мы обещали избирателям в Нарве".

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