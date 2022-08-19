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dv.ee

19 августа 2022 в 13:43 Поделиться:









Tallinna Vesi повышает цены из-за подорожания электричества

Вода тоже станет дороже. Фото: Liis Treimann

Департамент конкуренции удовлетворил ходатайство AS Tallinna Vesi о повышении цены на воду в среднем на 26 центов на кубометр. Новая цена начнет действовать с 1 октября.

Цена на воду услугу содержит плату за услугу водопровода и канализацию. В районе обслуживания Таллинна и Сауэ рост составит в среднем 14%. Это означает, что с октября один кубометр будет стоить для частного потребителя 1,87 евро вместе с подоходным налогом, а для бизнес-клиентов – 3,57 евро без учета НСО. В соседних волостях оптовая цена составит 1,30 евро бе учета НСО.

По словам председателя правления Tallinna Vesi Александра Тимофеева, с момента установления нынешней цены услуги водоснабжения цена электроэнергии выросла примерно в 3,5 раза: «В ситуации почти 23% инфляции, когда высокая цена электроэнергии затрагивает все отрасли, нынешняя цена услуги водоснабжения не покрывает все обоснованные затраты. С целью обеспечения качественного и непрерывного обслуживания мы вынуждены ходатайствовать перед Департаментом конкуренции о повышение цены услуги водоснабжения для покрытия затрат».