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    Tallinna Vesi повышает цены из-за подорожания электричества

    Вода тоже станет дороже.Фото: Liis Treimann

    Департамент конкуренции удовлетворил ходатайство AS Tallinna Vesi о повышении цены на воду в среднем на 26 центов на кубометр. Новая цена начнет действовать с 1 октября.

    Цена на воду услугу содержит плату за услугу водопровода и канализацию. В районе обслуживания Таллинна и Сауэ рост составит в среднем 14%. Это означает, что с октября один кубометр будет стоить для частного потребителя 1,87 евро вместе с подоходным налогом, а для бизнес-клиентов – 3,57 евро без учета НСО. В соседних волостях оптовая цена составит 1,30 евро бе учета НСО.
    По словам председателя правления Tallinna Vesi Александра Тимофеева, с момента установления нынешней цены услуги водоснабжения цена электроэнергии выросла примерно в 3,5 раза: «В ситуации почти 23% инфляции, когда высокая цена электроэнергии затрагивает все отрасли, нынешняя цена услуги водоснабжения не покрывает все обоснованные затраты. С целью обеспечения качественного и непрерывного обслуживания мы вынуждены ходатайствовать перед Департаментом конкуренции о повышение цены услуги водоснабжения для покрытия затрат».

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