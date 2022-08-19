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Екатерина Мереминская

19 августа 2022 в 14:22 Поделиться:









Волны жары могут стоить экономике ЕС миллиарды евро

Засуха превращает когда-то могучие реки и озера в ручейки. Пакозд, Венгрия, 18 августа 2022 года Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA, Scanpix

Экономика получила очередной удар. На этот раз не от войны или энергетического рынка, а от природы.

Жара в Европе за последнюю неделю испепелила Италию, Францию и Испанию, достигла Лондона, высушила реки и создала серьезную нагрузку на инфраструктуру.