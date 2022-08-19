Волны жары могут стоить экономике ЕС миллиарды евро

Малые пивоварни: правительство должно отстаивать наши интересы
Мелкие пивовары возмущены тем, что новое правительство не хочет рассматривать законопроект, обещавший им существенное увеличение годового лимита на производство пива с акцизной скидкой. Министерство финансов, в свою очередь, рекомендует малым предприятиям применять другие стимулы для развития производства.
Мелкие пивовары возмущены тем, что новое правительство не хочет рассматривать законопроект, обещавший им существенное увеличение годового лимита на производство пива с акцизной скидкой. Министерство финансов, в свою очередь, рекомендует малым предприятиям применять другие стимулы для развития производства.