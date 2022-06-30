Эпицентр

Екатерина Мереминская

30 июня 2022 в 12:45 Поделиться:









Европе посоветовали измениться, чтобы не изменился климат

Пресс-конференция по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге 28 июня 2022. На фото глава заседания, французский министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше Фото: European Union

Автомобили перестанут выбрасывать СО 2 с 2035 года. Продавцы кофе и шоколада будут проверять, что изготовители сырья не повредили лесам. Отходы останутся в Европейском союзе. Все это предусматривают программы, только что одобренные Советом ЕС.

На недавно завершившемся саммите в Люксембурге Совет ЕС одобрил сразу несколько программ, которые в ближайшем будущем могут затронуть европейских предпринимателей.