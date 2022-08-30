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30 августа 2022 в 13:43 Поделиться:









Прогноз: бюджет Больничной кассы будет с дефицитом в несколько сотен миллионов евро

Руководство Больничной кассы предупреждает, что выбирать приходится между дефицитом бюджета и доступностью лечения. Фото: Liis Treimann

Согласно пессимистичному прогнозу, через четыре года бюджет Больничной кассы окажется в минусе на 235 млн евро, а большая часть резерва на тот момент будет израсходована, пишет rus.err.

Из двух вероятных сценариев Больничная касса направила в Минфин второй, согласно которому доступность лечения останется на уровне этого года, а не снизится.