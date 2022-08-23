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    ERR: Строительство терминала Юлемисте может быть отложено

    Итальянская компания запросила более 300 млн за строительство терминала Юлемисте.Фото: Zaha Hadid Architects

    Строительство терминала Юлемисте, который является частью проекта Rail Baltica, возможно, будет отложено – единственный участник строительного тендера запросил сумму, почти в два раза превышающую запланированный под эти цели бюджет, передает rus.err.ee.

    В управляющей эстонской частью проекта Rail Baltica не ожидали, что в тендере примет участие лишь одна фирма и запросит в два раза больше денег, чем предполагает бюджет: итальянская компания захотела более 300 млн за строительство терминала Юлемисте.
    «У нас имеются альтернативные решения, которые предполагают повторное проведение тендера, правда, в другом виде. То есть, если будет повторный конкурс, то уже по другой модели. Сейчас ведутся подготовительные работы по строительству терминала Юлемисте. Когда начнется само строительство, пока неизвестно», – сказал операционный директор Rail Baltic Estonia Марко Кивила.
    Вероятно, что большой тендер будет разделен на несколько маленьких. Новый конкурс означает, что само строительство будет сдвинуто на начало следующего года, хотя в планах было начать стройку еще в этом году.

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