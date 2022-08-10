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10 августа 2022 в 13:38 Поделиться:









За полгода в бюджет поступило более 5,6 млрд евро налогов

Поступление социального налога увеличилось на 11,8%, а поступление акцизов – на 4,2%. Фото: Shutterstock

За первые шесть месяцев текущего года в бюджет поступило налогов на 5,62 млрд евро, что на 16% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщило в среду Министерство финансов Эстонии, отметив, что в июне рост налоговых поступлений в годовом сравнении составил 18%.

По отдельным налогам больше всего выросли поступления налога с оборота (на 20%), что связано с возросшей экономической активностью и общим ростом цен, пишет rus.err.ee.

Поступление налогов на рабочую силу также превысило ожидания из-за более благоприятной ситуации на рынке труда по сравнению с прогнозом. Фонд заработной платы вырос в годовом сравнении на 15,3%, в основном из-за роста средней зарплаты в первом полугодии на 10%. Число рабочих мест увеличилось на 4,9%, а доля декларированных работников (62,3% населения трудоспособного возраста) находится на исторически высоком уровне.

Поступление социального налога увеличилось на 11,8%, а поступление акцизов – на 4,2%, в основном за счета роста поступлений акциза на алкоголь на 15%.