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Передовая ДВ

31 августа 2022 в 7:40 Поделиться:









Передовица ДВ: на энергорынке запахло жареным

Происходящее на европейском энергетическом рынке недвусмысленно даёт понять, что в своём прежнем виде функционировать он уже не будет. Невозможно играть в свободный рынок, когда его заведомо определяет политическая воля одного из крупнейших мировых игроков. Особенно, если это политическая воля шантажиста, не скованного никакими моральными ограничениями.

Фото: Анти Веэрмаа

Цена на электричество определяется в том числе ценой на газ, которая зависит от российских поставок. И если поставщик фактически находится с вами в состоянии войны, надеяться на саморегуляцию рынка весьма проблематично. Судя по тому, что это уже не стесняются проговаривать вслух высокопоставленные политики (в их числе, например, министр энергетики Бельгии, канцлер Австрии и многие другие), Европа, наконец-то, созрела для энергетической реформы.