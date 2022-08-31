Передовица ДВ: на энергорынке запахло жареным

Происходящее на европейском энергетическом рынке недвусмысленно даёт понять, что в своём прежнем виде функционировать он уже не будет. Невозможно играть в свободный рынок, когда его заведомо определяет политическая воля одного из крупнейших мировых игроков. Особенно, если это политическая воля шантажиста, не скованного никакими моральными ограничениями.
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