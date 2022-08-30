Биржа

30 августа 2022 в 7:59 Поделиться:









Цена на электричество и природный газ в Европе резко упала

Несмотря на то, что топливные запасы Германии пополняются быстрее ожидаемого, страна все же останется уязвимой этой зимой. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В Европе цена на природный газ и электричество упала после того, как Германия сообщила, что ее запасы ископаемого топлива пополняются быстрее ожидаемого, пишет Äripäev.

Более уверенное настроение инвесторов, вызванное заявлением Федерального резерва о том, что для погашения инфляции необходимо продолжить ограничительную финансовую политику, повысило азиатские акции.