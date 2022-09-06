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    Крупнейший в Балтии производитель удобрений остановил работу

    Производство удобрений стало нерентабельным.Фото: Julia-Maria Linna

    Литовский производитель удобрений Achema 1 сентября приостановил производство на три месяца в связи с высокими ценами на газ.

    Предприятие Achema, расположенное в литовском городе Йонава, пояснило остановку производства стремлением уменьшить убытки и сохранить в долгосрочной перспективе как можно больше рабочих мест, сообщает ERR.

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