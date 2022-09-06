Таллиннские автобусы требуют дополнительных миллионов евро

Минфин Франции: установить потолок цены на нефть из России во всем ЕС будет непросто, но мы должны это сделать

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ля Мэр признал, что убедить все 27 государств членов Европейского Союза установить ценовой потолок для нефти из России будет непросто и займет некоторое время. В то же время он отметил, что мера эта необходима, если ЕС хочет придерживаться политики санкций, введенных из-за вторжения в Украину.