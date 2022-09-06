Газ подешевел

Сандор Лийве: если производитель электричества держится за более прибыльный рынок, это криминально
Сейчас основной проблемой является газовый кризис, вызванный террористической Россией, и его цена определяет цену на электричество в часы пик в большей части Европы, причем эти цены чудовищно высоки, описал председатель совета Fermi Energia Сандор Лийве ситуацию в энергетике в передаче радио Äripäev «Kuum tool».
Сейчас основной проблемой является газовый кризис, вызванный террористической Россией, и его цена определяет цену на электричество в часы пик в большей части Европы, причем эти цены чудовищно высоки, описал председатель совета Fermi Energia Сандор Лийве ситуацию в энергетике в передаче радио Äripäev «Kuum tool».