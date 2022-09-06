Биржа

Ярослав Тавгень

6 сентября 2022 в 9:24 Поделиться:









Газ подешевел

В сентябре газ на спотовом рынке начал дешеветь – после того как достиг самой высокой цены в истории.

29 августа была зафиксирована самая высокая цена на газ в истории спотового рынка (если смотреть самую ликвидную торговую площадку Европы – нидерландский газовый хаб TTF). В тот день октябрьские фьючерсы на индекс TTF (Dutch TTF Gas Oct '22) стоили 348 евро за мегаватт-час (или 3671 евро за тысячу кубометров). Это самая высокая цена в истории.