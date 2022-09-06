Крупный российский банк запустил переводы в юанях в обход SWIFT

Банк ВТБ, один из крупнейших в России, вновь начал осуществлять переводы в Китай в юанях – они будут идти в обход межбанковской системы SWIFT, сообщает РБК.

Банк ВТБ, один из крупнейших в России, вновь начал осуществлять переводы в Китай в юанях – они будут идти в обход межбанковской системы SWIFT, сообщает РБК.