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19 апреля 2022 в 13:22 Поделиться:









Российские банки столкнулись с нехваткой валюты после возобновления ее продажи

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

18 апреля, в первый день возобновления продажи наличной валюты, ее не оказалось в отделениях крупных банков, сообщает «Медуза» со ссылкой на газету «Коммерсант», чьи журналисты обошли банки в разных районах Москвы.

Валюты не было в отделениях таких компаний, как Сбербанк, ВТБ, «ФК Открытие», Росбанк, Альфа-банк, РСХБ, Совкомбанк, «Зенит» и Юникредит-банк. В одних банках говорили, что валюта появится после 20 апреля, в других — что на следующей неделе. В большинстве отделений не работали табло с курсами валют. В Сбербанке сказали, что валюту могут купить только премиальные клиенты.

В отделениях небольших банков и отдельных обменных пунктах к продаже была доступна валюта в объеме до 1000 долларов. При этом курс был на 25% выше биржевого: доллар — около 100 рублей, евро — 110 рублей. Для сравнения: на Московской бирже 18 апреля за доллар предлагали от 78,7 до 81 рубля, за евро — от 81,4 до 86 рублей.

«Коммерсант» отмечает, что журналисты не заметили ажиотажного спроса на покупку валюты: в десяти отделениях банков они встретили только двух клиентов, которые интересовались в кассах покупкой валюты. В крупном банке изданию сообщили, что спрос на наличные доллары и евро 18 апреля был «невысоким».