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    Индекс потребительских цен вырос в августе почти на 25%

    По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в августе 2022 года повысился по сравнению с июлем на 2,3%, по сравнению с августом прошлого года – на 24,8%.

    Газ в августе подорожал в годовом исчислении на 244,2%.Фото: Индрек Суси
    Товары были дороже по сравнению с августом прошлого года на 18,3% услуги – на 37,6%, информирует Департамент статистики.

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