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7 сентября 2022 в 10:09 Поделиться:









Tallink увеличивает топливные сборы на всех регулярных и круизных маршрутах

Рост цен на топливо затронул и Tallink. Фото: Shutterstock

В марте компания Tallink сообщила, что из-за внезапного повышения цен на топливо вынуждена добавить к стоимости билетов на круизы и линейные рейсы топливный сбор. Начиная с сентября эта доплата повышается, передает Rus.Delfi.

По словам руководителя отдела коммуникаций Tallink Катри Линк, рост цен на топливо, электроэнергию и другие ресурсы, необходимые для эксплуатации судов, в последние месяцы был, как и в других сферах, очень высоким: «При эксплуатации судна доход должен покрывать все расходы на эксплуатацию корабля».

Доплата в одну сторону на рейсах Таллинн-Стокгольм, Хельсинки-Стокгольм и Турку-Стокгольм составит 7 евро в одну сторону и 10 евро за круиз туда и обратно.

Ранее к стоимости поездки в одну сторону на линиях Хельсинки–Мариехамн, Турку–Мариехамн и Мариехамн–Стокгольм добавлялся топливный сбор в размере 1 евро 90 центов – теперь эта сумма увеличилась до 3 евро.

Фото: Tallink

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