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Элийза Матсалу

11 сентября 2022 в 8:45 Поделиться:









Юри Мыйз: все лишь жалуются. Нет никакого энергокризиса!

Предприниматель Юри Мыйз считает, что люди должны больше экономить и меньше жаловаться. Фото: Andras Kralla

По словам предпринимателя Юри Мыйза, люди должны больше экономить и меньше жаловаться на то, что «ничего не могут поделать с высокими ценами на энергию».

«Все только жалуются, что ничего нельзя сделать. Да ладно, как это нельзя? – сказал предприниматель. – Поставь камин в угол, запасись дровами. Выключи отопление с крыльца, на холодный пол постели ковер. Не нужно так долго принимать душ или обогревать так много комнат».