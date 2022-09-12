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    Экспорт услуг во втором квартале увеличился на 32%

    По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, во втором квартале 2022 года экспорт услуг увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 32%, а импорт сократился на 5%.

    Во втором квартале 2022 года значительную долю экспорта услуг составляли транспортные услуги.Фото: Patrick Pleul, dpa via AP
    Во втором квартале эстонские предприятия экспортировали услуг на 2,5 миллиарда евро и импортировали на 1,8 миллиарда евро, сообщает Департамент статистики.

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