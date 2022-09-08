Экономист: даже в Украине цены растут медленнее, чем в Эстонии

Помимо роста цен на различные товары и услуги, на потребителей также влияет рост процентных ставок, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик. Фото: Liis Treimann

Средняя потребительская корзина за год выросла на четверть. Эстония находится в верхней части европейской турнирной таблицы по росту цен. Даже в Украине цены растут медленнее, чем в Эстонии, пишет Лийз Эльмик, старший экономист Swedbank.

На долю энергоносителей пришлось более половины роста общей потребительской корзины. За год цены на электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Департамент статистики завышает рост цен на электроэнергию, поскольку не учитывает потребителей с фиксированным пакетом услуг. Однако это мало радует потребителей, учитывая увеличивающийся разрыв между ценами и доходами.