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Айвар Хундимяги

12 сентября 2022 в 5:17 Поделиться:









Владелец ТМВ: мы вынуждены повышать зарплаты, иначе не останется работников

Яан Лутс обеспокоен тем, что расходы растут слишком быстро. Фото: Andres Haabu

При высокой инфляции приходится повышать зарплаты, иначе не останется ни одного работника, сказал владелец производителя бетона ТМВ Яан Лутс в интервью радио Äripäev.

По его словам, хотя поднимать зарплаты необходимо, ситуацию осложняют увеличившиеся расходы. Например, компоненты производства для ТМВ стали дороже, чем в Скандинавии, особенно на энергию. По сравнению с Финляндией и Швецией Лутс чувствует ослабление конкурентоспособности, поскольку в этих двух странах электричество дешевле.