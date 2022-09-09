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9 сентября 2022 в 8:31 Поделиться:









Эксперт: снижение цен на энергоносители дойдет до потребителей, но на это требуется время

Эксперт отмечает, что коррекции цен на природный газ в Европе, вероятно, не произойдет ни этой зимой, ни следующей. Фото: Shutterstock

Снижение цен на энергоносители, вызванное охлаждением экономики крупных стран, дойдет до потребителей рано или поздно, но в Европе из-за войны на территории Украины на это потребуется больше времени, прогнозирует эксперт по энергетической политике Андрес Мяэ, пишет rus.err.ee.

«Экономика крупных стран охлаждается, коррекция цен на энергоносители при таких условиях не является неожиданностью, – пояснил Мяэ в эфире Vikerraadio. – Крупные города Китая снова на карантине из-за коронавируса, что также означает снижение цен на нефть».

«Более низкая цена рано или поздно дойдет до потребителей, но, возможно, не так быстро, как хотелось бы. В Европе цены на энергоносители снизятся позже, это связано с войной на территории Украины», – добавил он.

По его мнению, в долгосрочной перспективе шантаж Кремля, скорее всего, будет неудачным: «Если европейские предприятия откажутся от потребления российского газа, поставляемого по газопроводу, это будет надолго».

Мяэ отмечает, что коррекции цен на природный газ в Европе, вероятно, не произойдет ни этой зимой, ни следующей: «Нужно строить мощности СПГ, подписывать новые договоры, все это не происходит быстро».