Индекс бутерброда похудел за лето

Ланч журналиста ДВ помогает следить за ценами уже больше года Фото: Liis Treimann

И вновь собственные подсчеты ДВ дают повод для хорошего настроения - цены на продукты питания, выбранные для мониторинга, пусть немного, но снизились в августе. В первую очередь на рыбу и масло.

Индекс бутерброда «Деловых ведомостей» в августе показал, что редакционный ланч в Таллинне можно купить дешевле не только чем в прошлом месяце, но и чем год назад.

Что такое Индекс бутерброда ДВ Это абсолютно необъективный и ненаучный (и потому столь нами любимый) показатель, задуманный в 2022 году как дневник катастрофического роста цен. Мы выбрали самые любимые редакцией продукты: бутерброд с лососем и кофе со сливками. И фиксируем цены на них в шести торговых сетях Таллинна: Grossi, Maxima, Prisma, Rimi, Selver и теперь еще Lidl.

-3% составил месячный Индекс бутерброда, то есть на столько цена набора была ниже, чем в июле.

Но гораздо интереснее теперь следить, что происходит с ценами на длинной дистанции.

-2,4% составил Индекс бутерброда за год – по сравнению с августом 2022 года.

За год в среднем подешевели хлеб, рыба и кофе. За месяц – еще и масло.

Такими темпами, возможно, стоимость ланча вернется и к июню прошлого года (тогда мы мастерски поймали дно и теперь на это немного больно смотреть, простите, мы не хотели).

Напоминаем, что это не настоящая цена бутерброда и чашки кофе – ведь в нее входит полкило кофе и 200 г масла, но динамику проследить можно.

Официальная статистика сходится с ДВ в том, что потребительские цены в Эстонии за месяц снизились. По данным Департамента статистики, в июле (последние доступные пока данные) по сравнению с июнем – на 0,6%.

За год инфляция составила 6,4%. Это выше, чем показатель, к которому стремится Европейский центробанк (2%). Но уже гораздо лучше, чем резкий рост цен в прошлом году. Как раз в августе 2022 года инфляция доходила до 25%. Рост цен замедлился в первую очередь благодаря топливу.

В сравнении с июлем прошлого года, влияние на изменение индекса в противоположном направлении более всего оказало снижение цен на моторное топливо: бензин был дешевле на 16,4%, а дизельное топливо — на 23,4%. Цена на газ снизилась на 66,8% Виктория Трасанов руководитель рабочей группы Департамента статистики

Но продукты по официальной статистике дорожали: сахар почти на 60%, какао – на 40%, свежие фрукты и ягоды – на 35%, соусы – на 33% и кондитерские изделия – на 28%. Зато подешевела свежая рыба – на 15%.

Наблюдения дизайнера Алены это подтверждают - рыба, хоть и соленая, дешевеет:

А это подтверждение снижения цен на сливочное масло - в Rimi у журналистки Екатерины.

Общее снижение цен на молоко не коснулось сливок в Prisma у корректора Варвары.

У редактора Александры в Maxima сложная система - вроде бы скидка, но и с ней гораздо дороже. Даже год назад такого не было.

Зато в Grossi у главного редактора Полины хлеб теперь со скидкой.

Наш индекс немного задержался из-за сезона отпусков, но следующий релиз выйдет вовремя - в середине сентября. Оставайтесь с нами!