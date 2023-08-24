    Индекс бутерброда похудел за лето

    Ланч журналиста ДВ помогает следить за ценами уже больше годаФото: Liis Treimann

    И вновь собственные подсчеты ДВ дают повод для хорошего настроения - цены на продукты питания, выбранные для мониторинга, пусть немного, но снизились в августе. В первую очередь на рыбу и масло.

    Индекс бутерброда «Деловых ведомостей» в августе показал, что редакционный ланч в Таллинне можно купить дешевле не только чем в прошлом месяце, но и чем год назад.

    Что такое Индекс бутерброда ДВ

    Это абсолютно необъективный и ненаучный (и потому столь нами любимый) показатель, задуманный в 2022 году как дневник катастрофического роста цен.

    Мы выбрали самые любимые редакцией продукты: бутерброд с лососем и кофе со сливками. И фиксируем цены на них в шести торговых сетях Таллинна: Grossi, Maxima, Prisma, Rimi, Selver и теперь еще Lidl.

    -3%составил месячный Индекс бутерброда, то есть на столько цена набора была ниже, чем в июле.
    Но гораздо интереснее теперь следить, что происходит с ценами на длинной дистанции.
    -2,4%составил Индекс бутерброда за год – по сравнению с августом 2022 года.
    За год в среднем подешевели хлеб, рыба и кофе. За месяц – еще и масло.
    Такими темпами, возможно, стоимость ланча вернется и к июню прошлого года (тогда мы мастерски поймали дно и теперь на это немного больно смотреть, простите, мы не хотели).
    Напоминаем, что это не настоящая цена бутерброда и чашки кофе – ведь в нее входит полкило кофе и 200 г масла, но динамику проследить можно.
    Официальная статистика сходится с ДВ в том, что потребительские цены в Эстонии за месяц снизились. По данным Департамента статистики, в июле (последние доступные пока данные) по сравнению с июнем – на 0,6%.
    За год инфляция составила 6,4%. Это выше, чем показатель, к которому стремится Европейский центробанк (2%). Но уже гораздо лучше, чем резкий рост цен в прошлом году. Как раз в августе 2022 года инфляция доходила до 25%. Рост цен замедлился в первую очередь благодаря топливу.

    В сравнении с июлем прошлого года, влияние на изменение индекса в противоположном направлении более всего оказало снижение цен на моторное топливо: бензин был дешевле на 16,4%, а дизельное топливо — на 23,4%. Цена на газ снизилась на 66,8%

    Виктория Трасанов
    руководитель рабочей группы Департамента статистики
    Но продукты по официальной статистике дорожали: сахар почти на 60%, какао – на 40%, свежие фрукты и ягоды – на 35%, соусы – на 33% и кондитерские изделия – на 28%. Зато подешевела свежая рыба – на 15%.
    Наблюдения дизайнера Алены это подтверждают - рыба, хоть и соленая, дешевеет:
    А это подтверждение снижения цен на сливочное масло - в Rimi у журналистки Екатерины.
    Общее снижение цен на молоко не коснулось сливок в Prisma у корректора Варвары.
    У редактора Александры в Maxima сложная система - вроде бы скидка, но и с ней гораздо дороже. Даже год назад такого не было.
    Зато в Grossi у главного редактора Полины хлеб теперь со скидкой.
    Наш индекс немного задержался из-за сезона отпусков, но следующий релиз выйдет вовремя - в середине сентября. Оставайтесь с нами!

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