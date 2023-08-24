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Екатерина Мереминская

24 августа 2023 в 7:11









КаПо: ФБК хорошо показал, как компании обходят санкции

Ведомство Марго Паллосона ознакомилось с материалами расследования ФБК Фото: КаПо

В КаПо прокомментировали расследование ФБК, в котором утверждается, что эстонская компания приняла участие в ремонте яхты Путина.

«КаПо очень серьезно относится к нарушению международных санкций, а также к информации и расследованию возможных преступлений», - напоминает представительница Полиции безопасности Марта Туул.

В КаПо видели расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о яхте президента России Владимира Путина «Грейсфул», вышедшее на этой неделе. В нем фигурируют как минимум две эстонские фирмы - BreezeMarine и Distinto Grupp.

«Расследование, проведенное командой Навального, несомненно, приводит хороший пример того, как можно обойти санкции с помощью схем и как остро необходимы [России] западные услуги и товары», - отмечает Туул.

Руководитель BreezeMarine Сергей Чекмазов отвергает обвинения в адрес компании, называя расследование «заказом конкурентов». Он сообщил ДВ, что фирма не работает с Россией, проверяет контрагентов, а к ФБК через юристов будет обращаться за опровержением.

В переписке, на которую ссылается ФБК, есть российская компания ООО «Бриз Марин Сервис». «Панели необходимо доставить в наш офис ООО «Бриз Марин Сервис» г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская дом 9 корпус 4 офис 601 (...). Далее курьером поедет в Таллинн», якобы пишет менеджер по продажам BreezeMarine Алексей Кравченко (связаться с ним ДВ пока не удалось). В его подписи – Breezemarine Group LTD, что скорее соответствует Breezemarine Group OÜ.

При этом Breezmarin OÜ на 33,33% принадлежит Екатерине Чекмазовой, в годовом отчете она обозначена как жительница Эстонии. Еще две такие же доли у Светославса Ершовса и Сергейса Гапченко, страной которых указана Латвия.

Breezemarine Group OÜ, в свою очередь, принадлежит Екатерине (33,25%) и Людмиле (66,75%) Чекмазовым.

Российское ООО зарегистрировано в 2016 году и на 100% принадлежит Людмиле Чекмазовой, по данным российского реестра, гражданке России.