    Эстонские компании работают на Путина - расследование ФБК

    Яхта «Грейсфул» на Кильском канале после переоборудования на верфи Blohm & Voss в Гамбурге. Считается, что 82-метровая яхта принадлежит президенту России Владимиру Путину, она в спешке ушла из Гамбурга в Россию 7 февраля 2022 года.Фото: Andreas Jens via www.imago-images.de, Scanpix

    В разгар войны эстонские компании не просто сотрудничают с Россией. Некоторые работают непосредственно на президента страны-агрессора, помогая починить для него яхту, выяснили в ФБК Алексея Навального.

    Как минимум две эстонские фирмы - BreezeMarine и Distinto Grupp - фигурируют в новом расследовании команды Навального о яхте президента России Владимира Путина «Грейсфул».
    BreezeMarine поставляла для нее дисплеи, на замену вышедшим из строя. Она организовала доставку и помогла с перепрограммированием. Все это в обход санкций.

    «Эстонский посредник забирает оборудование в Петербурге, находит курьера (просто частное лицо), который отвозит все в Германию на завод и отремонтированное возвращают в Россию. На дворе, на минуточку, весна 2023 года, второй год войны», - пишет ФБК.

    На Distinto Grupp был выписан счет за поставку униформы экипажа. Сама компания должна была стать посредником, поскольку у российского заказчика платежи не проходили. Но ей это не удалось (в итоге заплатила фирма из Дубая).
    Обе компании возглавляет Сергей Чекмазов. Связаться с ним пока не удалось.
    Российская компания ООО «Бриз Марин», также фигурирующая в этой истории как посредник, принадлежит Людмиле Чекмазовой, гражданке России.
    «Грейсфул» была замечена в водах Эстонии в сентябре 2022 года - она шла из Петербурга в Калининград в сопровождении российского катера береговой охраны.

    Вину эстонской компании еще надо доказать

    Будет ли иметь это расследование юридические последствия для Breeze Marine, пока сказать сложно. Если не принимать в расчет этический момент, то наложенные американскими властями санкции эстонской компании не указ, и применять их она не обязана, отмечает присяжный адвокат LEXTAL Ксения Кравченко.
    Но игнорирование этого запрета может послужить основанием для внесения самой эстонской компании и связанных с ней лиц в американские санкционные списки, рассуждает она, и вот это уже принесет многочисленные проблемы, начиная от закрытия счетов до серьезного ущерба международной репутации этих лиц.
    «Если речь не идет напрямую о поставке подсанкционного с точки зрения ЕС оборудования, то ответственность за нарушение санкционного режима может наступать, если руководителям европейской компании известно, что компания-собственник яхты, заключающая с ними договор, подконтрольна лицу под санкциями», - уточняет Кравченко.
    То есть, чтобы привлечь к ответственности предполагаемых нарушителей, следственным органам придется доказывать, что они знали, что нарушают санкции. При этом, согласно эстонскому кодексу о наказаниях, умысел может присутствовать как в форме намерения, так и в форме косвенного умысла – если нарушитель лишь предполагал, что что-то нарушает.
    В тексте расследования ФБК ультимативно заявлено: «абсолютно все задействованные в этих схемах компании и люди (из Эстонии, Италии, Турции, Германии) они много лет работают с Грейсфул и точно знают кому сейчас, во время войны, что продают. Они знают, что это для Путина». Но копанию-собственника яхты из открытых источников установить невозможно. Поэтому то, что «они знают, что это для Путина» придется доказать, уточняет адвокат, причем по документам, переписке, перехватам телефонных переговоров и пр.
    «Те пять способов, которыми в расследовании доказывается эта принадлежность (то, что на яхте стоит макет другой яхты, работают сотрудники, приписанные к другой яхте и пр.), основаны на косвенных уликах, и совершенно неясно, была ли эстонская сторона осведомлена об их наличии, - настаивает Кравченко. – Уверенности членов расследовательской группы ФБК для вменения эстонским предпринимателям совершения преступления, боюсь, недостаточно».
    «Согласно практике Государственного суда Эстонской Республики, не исключено осуждение лица исключительно на основании косвенных доказательств – то есть, таких улик, содержанием которых являются сведения, не отражающие факта самого преступления, но позволяющие сделать важные выводы о других обстоятельствах, связанных с этими фактами», - напоминает она. Но и в этом случае стандарт доказывания высокий, и «практика Госсуда последнего времени это явно демонстрирует».

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Veriff сокращает 20% сотрудников
Эстонские компании работают на Путина - расследование ФБК
Новому владельцу удалось вывести T1 в прибыль
Эпицентр
Медленное транспортное сообщение с Таллинном сдерживает развитие Нарвы
Многие проекты в Нарве — и промышленные, и культурные — создаются в расчете на то, что клиенты или часть специалистов будут приезжать в приграничный город из Таллинна. Для таких проектов критически важным становится удобство транспортного сообщения. А оно могло бы быть лучше: например, уехать из Нарвы на общественном транспорте поздно вечером в Санкт-Петербург можно, а в Таллинн и Тарту — нельзя.
Многие проекты в Нарве — и промышленные, и культурные — создаются в расчете на то, что клиенты или часть специалистов будут приезжать в приграничный город из Таллинна. Для таких проектов критически важным становится удобство транспортного сообщения. А оно могло бы быть лучше: например, уехать из Нарвы на общественном транспорте поздно вечером в Санкт-Петербург можно, а в Таллинн и Тарту — нельзя.
Все большие материалы
Инвестор
Ignitis порадовал результатами и планирует дивиденды
Литовский энергетический концерн Ignitis Group в первом полугодии получил чистую прибыль в размере 155,8 млн евро. Это означает рост в 35,7% в годовом сравнении. При этом объем инвестиций компании увеличился более чем в два раза.
Литовский энергетический концерн Ignitis Group в первом полугодии получил чистую прибыль в размере 155,8 млн евро. Это означает рост в 35,7% в годовом сравнении. При этом объем инвестиций компании увеличился более чем в два раза.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: биткойн? Дорога в сторону нуля, но не так быстро
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Эльконд Либман: Эстонская политика приобретает черты истерики
Жизнь в Эстонии, прежде всего политическая, становится все более нервной, приобретая порой черты форменной истерики, полагает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман. В фокусе его внимания два ключевых конфликта последних недель — скандал с опросом фонда Pere Sihtkapital и споры вокруг лишения избирательных прав граждан России и Беларуси.
Жизнь в Эстонии, прежде всего политическая, становится все более нервной, приобретая порой черты форменной истерики, полагает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман. В фокусе его внимания два ключевых конфликта последних недель — скандал с опросом фонда Pere Sihtkapital и споры вокруг лишения избирательных прав граждан России и Беларуси.
Все мнения
Интервью
Денис Бородич: было бы не очень разумно фокусироваться на маленькой стране
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект