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dv.ee

24 августа 2023 в 8:55









Решение по жалобе Yandex Taxi на правительство ЭР будет оглашено в октябре

Такси Yandex в Таллинне. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

Международная компания Yandex NV, которой с 11 апреля прошлого года запретили работать в Эстонии, обжаловала соответствующее распоряжение правительства в суде, пишет rus.err.ee.

Изначально Таллиннский административный суд планировал вынести решение по жалобе в конце августа, но теперь выяснилось, что это произойдет не раньше конца октября.

Внутригосударственные санкции против Yandex NV были введены правительством в конце марта 2022 года. По заверению правительства, существенной причиной послужило решение российских властей России, что Yandex в обязательном порядке должен передавать собранные фирмой персональные данные о клиентах российским спецслужбам.

«Требование властей Эстонии ограничить нашу работу считаем необоснованным и будем его оспаривать. Сервис Yandex Go в Эстонии и многих других странах предоставляет нидерландская компания Yandex.Taxi B.V., которая строго соблюдает правила ЕС, GDPR и законодательство Эстонии. Российский же законопроект, на который ссылаются власти, находится на обсуждении несколько лет и не имеет никакого отношения к Эстонии и другим странам», – подчеркивали ранее представители Yandex NV.